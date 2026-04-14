Campo rom di via dei Gordiani danno fuoco a tre baracche e nella fuga investono una donna e un poliziotto

Nella zona di via dei Gordiani si è verificato un incendio che ha interessato tre baracche all’interno di un campo rom, scaturito dopo una lite tra alcune famiglie. Durante le operazioni di evacuazione, quattro persone sono state arrestate e due individui hanno investito una donna e un agente di polizia mentre tentavano di allontanarsi. Circa cento persone sono state fatte uscire dalle abitazioni interessate dall’incendio.