Campo rom di via dei Gordiani danno fuoco a tre baracche e nella fuga investono una donna e un poliziotto

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di via dei Gordiani si è verificato un incendio che ha interessato tre baracche all’interno di un campo rom, scaturito dopo una lite tra alcune famiglie. Durante le operazioni di evacuazione, quattro persone sono state arrestate e due individui hanno investito una donna e un agente di polizia mentre tentavano di allontanarsi. Circa cento persone sono state fatte uscire dalle abitazioni interessate dall’incendio.

Rogo dopo una lite tra famiglie nel campo rom di via dei Gordiani: evacuate 100 persone. Quattro arrestati, investiti una donna e un poliziotto durante la fuga.🔗 Leggi su Fanpage.it

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