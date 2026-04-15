Marracash torna a casa tutto quello che c' è da sapere sul Marra Block Party | orari ospiti e strade chiuse

Il Marra Block Party sta per iniziare, attirando l’attenzione di molti appassionati di musica. L’evento si terrà in una zona urbana e prevede l’esibizione di diversi artisti ospiti. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade limitrofe per consentire lo svolgimento della manifestazione. Sono stati diffusi gli orari di inizio e fine del concerto, e sono stati comunicati dettagli relativi alla sicurezza e alla mobilità durante l’evento.

Tutto pronto per l'attesissimo Marra Block Party, il concerto che porta al centro della narrazione le origini di Marracash. L'appuntamento è per sabato 18 aprile, in via Enrico De Nicola, nel quartiere Barona dove il rapper è cresciuto. I biglietti sono stati messi in vendita il 5 marzo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Marracash ha annunciato l'evento 'Marra Block Party' nel "quartiere dove tutto è cominciato"Marracash ha festeggiato la certificazione disco di diamante per ‘Persona’ nel suo quartiere, Barona. Leggi anche: Marracash torna nella “sua” Barona, festeggiamenti per il disco di diamante: “Ci rivedremo al “Marra Block party“” Una raccolta di contenuti Marracash torna a casa, tutto quello che c'è da sapere sul Marra Block Party: orari, ospiti e strade chiuseTutto pronto per lo storico concerto di Marracash nel suo quartiere: dai divieti di sosta in via De Nicola agli orari dei rapper sul palco, ecco la guida completa all'evento ... milanotoday.it MARRACASH || MARRA BLOCK PARTY ALLA BARONA – LINE UP DEL LIVE EVENTO SOLD OUT NEL SUO QUARTIEREMANCA POCO ALMARRA BLOCK PARTY IL LIVE EVENTO SOLD OUT NEL SUO QUARTIERE SABATO 18 APRILE BARONA, VIA ENRICO DE NICOLA, MILANO MARRACASH ON STAGE ORE 19.00 LINE UP APERTURA PORTE: 15.00 CHEF P & 2P dj ... mi-lorenteggio.com