Vivicittà 2026 tutto quello che c' è da sapere | da come iscriversi alle strade chiuse

Da palermotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile si terrà la 42esima edizione di Vivicittà, una delle manifestazioni podistiche più importanti nel panorama nazionale. La gara coinvolge diverse città italiane e prevede varie distanze per i partecipanti. Sono in programma chiusure temporanee delle strade interessate alla corsa, con dettagli su modalità di iscrizione e percorso pubblicati sul sito ufficiale dell’evento. La partecipazione è aperta a tutti, previa registrazione.

Domenica 12 aprile torna Vivicittà, uno degli appuntamenti più iconici del panorama podistico nazionale, giunto alla sua 42esima edizione. La manifestazione, organizzata dall’Uisp, trasformerà strade e piazze di 40 città italiane in un’unica, simbolica linea di partenza nel segno dello sport. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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