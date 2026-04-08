Vivicittà 2026 tutto quello che c' è da sapere | da come iscriversi alle strade chiuse

Domenica 12 aprile si terrà la 42esima edizione di Vivicittà, una delle manifestazioni podistiche più importanti nel panorama nazionale. La gara coinvolge diverse città italiane e prevede varie distanze per i partecipanti. Sono in programma chiusure temporanee delle strade interessate alla corsa, con dettagli su modalità di iscrizione e percorso pubblicati sul sito ufficiale dell’evento. La partecipazione è aperta a tutti, previa registrazione.

Domenica 12 aprile torna Vivicittà, uno degli appuntamenti più iconici del panorama podistico nazionale, giunto alla sua 42esima edizione. La manifestazione, organizzata dall’Uisp, trasformerà strade e piazze di 40 città italiane in un’unica, simbolica linea di partenza nel segno dello sport. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Napoli Half Marathon 2026, le strade chiuse e i divieti: tutto quello che c'è da sapereIn programma domenica 22 febbraio 2026, ha portato il Comune di Napoli a istituire un dispositivo temporaneo di circolazione tra il 21 e il 22... Via alle Olimpiadi: tutto quello che c'è da sapere, il bresciano che già sogna medagliaCountdown, questione di poche ore: venerdì 6 febbraio si concluderà il viaggio della fiamma olimpica, il giorno della cerimonia di apertura delle... Temi più discussi: Vivicittà 2026 per riappropriarsi degli spazi urbani con lo sport; ReCYCLE 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Torino si prepara a correre: ecco tutto su Vivicittà 2026; Vivicittà 2026, la corsa di dieci chilometri comporterà tante modifiche alla sosta e alla viabilità. Vivicittà 2026: includere, rigenerare, rinnovareSIENA.Includere, rigenerare, innovare, sono queste le tre parole dello slogan di Vivicittà 2026, la manifestazione podistica Uisp giunta alla sua 42esima Uisp Siena: classifica speciale per i giornali ... ilcittadinoonline.it Bari, torna Vivicittà: 38esima edizione della storica corsa cittadinaLo sport: siamo ad aprile e quindi iniziai ufficialmente il mese più atteso dai runner baresi. Il 12 aprile primo appuntamento da non perdere con la Vivicittà arrivata alla sua 38esima edizione ... trmtv.it VIVICITTÀ A RAGUSA, GIÀ OLTRE 300 AL VIA Torna domenica il Vivicittà, in decine di città italiane dal Nord al Sud e fra queste non poteva certo mancare Ragusa, che è uno dei centri storici per la manifestazione nazionale dell’Uisp, presente sin dalle sue pr - facebook.com facebook Torna #Vivicittà Classifica unica compensata sui 10 km e camminate ludico-motorie per tutti. Il 10 aprile a Roma conferenza stampa nazionale. Parla S. Oneglio uisp.it/nazionale/pagi… x.com