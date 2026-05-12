Variante urbanistica Forza Italia attacca il Comune di Sarno | E' piena di errori

Da salernotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La variante urbanistica approvata dal Comune di Sarno ha suscitato nuove tensioni politiche. L’ex consigliere comunale e dirigente di Forza Italia ha accusato l’amministrazione guidata dal sindaco e detentrice della delega all’Urbanistica di aver commesso numerosi errori nel testo approvato. La discussione si concentra sulle modifiche apportate al piano urbanistico e sulle critiche mosse alla gestione comunale in merito a questa pratica.

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La variante urbanistica riaccende lo scontro politico e porta l’ex consigliere comunale di Sarno e dirigente provinciale di Forza Italia, Peppe Agovino, ad attaccare duramente l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Squillante, che detiene anche la delega all’Urbanistica.Le.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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