Lido di Villa Olmo concessione scaduta e nessun bando | Forza Italia attacca il Comune

Forza Italia critica il Comune di Como perché il lido di Villa Olmo ha perso la concessione senza che sia stato indetto un bando pubblico. La decisione ha sollevato proteste tra i residenti e le associazioni locali, che temono un impatto sulla qualità della gestione e sull’accessibilità alla struttura. La questione rimane aperta e ancora senza una soluzione ufficiale, lasciando incertezza sul futuro di uno dei luoghi più amati della città.

l futuro della storica struttura sul lago al centro della polemica politica. Gli azzurri denunciano ritardi nella programmazione mentre l’estate si avvicina e la gestione resta ancora senza gara Il futuro del lido di Villa Olmo torna al centro del dibattito politico a Como. A sollevare la questione, tra gli altri, è Forza Italia, che esprime forte preoccupazione per la situazione della storica struttura affacciata sul lago, uno degli spazi più frequentati durante l’estate. Secondo gli esponenti azzurri, il problema principale riguarda la concessione del lido, scaduta da tempo e al momento senza un nuovo bando pronto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

"Il Lido di Villa Olmo non è una concessione qualsiasi. È la spiaggia di Como, un simbolo cittadino, un punto di riferimento" - facebook.com facebook