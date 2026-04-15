Risarcimenti frana del maggio 1998 Comune di Sarno condannato a pagare 5 milioni di euro | parlano Agovino e Buonaiuto Forza Italia

Il Comune di Sarno è stato condannato a pagare circa cinque milioni di euro come risarcimento per la frana avvenuta nel maggio 1998. La decisione giudiziaria ha suscitato reazioni da parte di rappresentanti di Forza Italia, che continuano a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda e sul mancato ricorso contro la sentenza. La questione riguarda l’obbligo di risarcimento e le implicazioni legali della sentenza.

Forza Italia non vuole abbassare l’attenzione sulla vicenda del mancato ricorso contro una sentenza di risarcimento legata alla frana del 1998. A intervenire è Giuseppe Agovino, dirigente provinciale di Forza Italia ed ex consigliere comunale, che esprime forti perplessità sull’operato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Risarcimenti frana del 1998, Comune di Sarno condannato a pagare 5 milioni di euroTempo di lettura: 3 minutiForza Italia non vuole abbassare l’attenzione sulla vicenda del mancato ricorso contro una sentenza di risarcimento legata... Frana del ’98 a Sarno, Agovino (Forza Italia): “La zona rossa va aggiornata”L'esponente forzista sottolinea come la ridefinizione dell’area potrebbe rappresentare anche un’opportunità di sviluppo per la città “A quasi... Aggiornamenti e dibattiti Risarcimenti frana 1998, Comune di Sarno condannato a pagare 5 milioniForza Italia non vuole abbassare l’attenzione sulla vicenda del mancato ricorso contro una sentenza di risarcimento legata alla frana del 1998. A intervenire ... gazzettadisalerno.it Frana Sarno: 20 anni, manca parola fineSARNO (SALERNO), 27 APR - Il fantasma di Villa Malta aleggia su via Pedagnali con le tracce di fango ancora visibili sotto le volte del vecchio ospedale: è la fotografia che ferma il tempo e riporta ... lagazzettadelmezzogiorno.it