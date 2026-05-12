Varese, 12 maggio 2026 – La solidarietà torna a essere protagonista sul territorio varesino con l'arrivo della sesta edizione di "Sempre aperti a donare", un'iniziativa benefica che unisce le forze di McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Lombardia. Il progetto mira a offrire un sostegno concreto a chi vive in condizioni precarie o di difficoltà, garantendo la donazione di 190 pasti caldi ogni settimana attraverso una rete di enti territoriali convenzionati. L’origine. Nato nel 2020, nel pieno dell'emergenza pandemica, per dare conforto ai cittadini più bisognosi, il progetto si è consolidato di anno in anno e fa oggi parte integrante del programma di responsabilità sociale "I’m Lovin It Italy".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese: McDonald’s in aiuto dei poveri, donati 190 pasti caldi ogni settimana

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