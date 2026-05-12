Vapi vola a 500 milioni | l’AI che ha vinto la sfida con Amazon Ring

Una startup specializzata in terapia ha raggiunto un valore di mercato di 500 milioni di euro, battendo 43 competitor tra cui grandi aziende come Amazon Ring. La società ha sviluppato un’intelligenza artificiale che ha permesso di superare i sistemi tradizionali di supporto clienti, come i call center. La tecnologia si basa su un sistema di riconoscimento e risposta automatica che ha saputo distinguersi nel settore.

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? Domande chiave Come ha fatto una startup nata per la terapia a battere 43 competitor?. Quale segreto tecnologico ha permesso a Vapi di superare i call center?. Perché Amazon ha scelto questa infrastruttura invece di espandere i propri team?. Cosa accadrà al mercato del customer service con questa nuova tecnologia?.? In Breve Round serie B da 50 milioni guidato da Peak XV Partners con 72 milioni totali.. Fondatori Jordan Dearsley e Nikhil Gupta hanno lanciato Vapi nel 2024 dopo Y Combinator.. Piattaforma gestisce tra un milione e cinque milioni di chiamate quotidiane per grandi aziende.. Oltre un milione di sviluppatori attivi utilizzano la tecnologia self-service della startup.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vapi vola a 500 milioni: l’AI che ha vinto la sfida con Amazon Ring ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate IA generativa: ComfyUI vola a 500 milioni con nuovi investimenti? Cosa sapere La startup ComfyUI raccoglie 30 milioni di dollari portando la valutazione a 500 milioni. Sfida a Hormuz: il superyacht da 500 milioni sfugge ai blocchi? Cosa sapere Il superyacht russo Nord da 500 milioni ha attraversato lo stretto di Hormuz.