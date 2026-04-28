Sfida a Hormuz | il superyacht da 500 milioni sfugge ai blocchi

Un superyacht russo dal valore di 500 milioni di dollari ha attraversato lo stretto di Hormuz, sfuggendo ai blocchi navali imposti dagli Stati Uniti e dall’Iran. La nave, nota come Nord, è passata senza ostacoli, mettendo in luce le difficoltà delle strategie di interdizione adottate da entrambe le potenze. L’episodio si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nella regione e di tentativi di evitare le restrizioni imposte alle navi di questa categoria.

? Cosa sapere Il superyacht russo Nord da 500 milioni ha attraversato lo stretto di Hormuz.. Il transito di Mordashov evidenzia le lacune dei blocchi navali USA e Iran.. Lo yacht Nord, imbarcazione russa da 500 milioni di dollari, ha superato lo stretto di Hormuz tra venerdì notte e domenica mattina, sfuggendo ai blocchi navali imposti dagli Stati Uniti e dall’Iran. Il colossale superyacht lungo 142 metri ha lasciato Dubai per raggiungere il porto turistico di Al Mouj, in Oman, tracciando una rotta che lo ha reso uno dei pochi mezzi privati a navigare in quell’area strategica per l’energia globale negli ultimi mesi. Il lusso oltre le sanzioni: il profilo del Nord e di Mordashov.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida a Hormuz: il superyacht da 500 milioni sfugge ai blocchi Notizie correlate Hormuz, il superyacht dell’oligarca vicino a Putin sfugge al blocco: il caso del ‘Nord’ da 500 milioni(Adnkronos) – Un superyacht riconducibile a un oligarca russo vicino al presidente Vladimir Putin ha attraversato lo Stretto di Hormuz, uno dei... L’Oréal sfida il mercato: ricavi record e piano da 500 milioniIl colosso della cosmetica L’Oreal ha registrato un incremento del 3,6% nei ricavi del primo trimestre, raggiungendo la cifra di 12,15 miliardi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sfida globale per aggirare il corridoio cieco di Hormuz; Hormuz, il pedaggio del ricatto: l’Iran sfida Trump tra droni e uranio al 60%; Hormuz, il conto salato della sfida a Teheran: quanto può reggere l’Iran sotto il blocco navale Usa; Teheran sfida Trump con un maxi-banner su Hormuz. Stretto di Hormuz, la Cina: il blocco Usa pericoloso e irresponsabileLa petroliera cinese Rich Starry attraversa lo Stretto di Hormuz nonostante le sanzioni Usa, segnando la prima uscita dal Golfo Persico dall'inizio del blocco. Un'altra nave sanzionata è pronta a cari ... msn.com Ultimatum di Trump e nuova sfida dell'Iran, escalation per HormuzIl presidente americano chiede l'apertura dello Stretto entro 48 ore. Teheran: Lo chiudiamo del tutto ... adnkronos.com #ADV HAMBURGER NERO: La sfida con il mio “critico in felpa”! Riuscirà un burger gourmet a convincere un adolescente difficile Oggi ho giocato l’asso nella manica: il pane al carbone di @bassini1963 (trovato nella @degustabox_it di aprile). Soffice, - facebook.com facebook Amazon Leo accelera: nuovi satelliti in orbita e sfida ad alta quota x.com