Sfida a Hormuz | il superyacht da 500 milioni sfugge ai blocchi

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un superyacht russo dal valore di 500 milioni di dollari ha attraversato lo stretto di Hormuz, sfuggendo ai blocchi navali imposti dagli Stati Uniti e dall’Iran. La nave, nota come Nord, è passata senza ostacoli, mettendo in luce le difficoltà delle strategie di interdizione adottate da entrambe le potenze. L’episodio si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nella regione e di tentativi di evitare le restrizioni imposte alle navi di questa categoria.

? Cosa sapere Il superyacht russo Nord da 500 milioni ha attraversato lo stretto di Hormuz.. Il transito di Mordashov evidenzia le lacune dei blocchi navali USA e Iran.. Lo yacht Nord, imbarcazione russa da 500 milioni di dollari, ha superato lo stretto di Hormuz tra venerdì notte e domenica mattina, sfuggendo ai blocchi navali imposti dagli Stati Uniti e dall’Iran. Il colossale superyacht lungo 142 metri ha lasciato Dubai per raggiungere il porto turistico di Al Mouj, in Oman, tracciando una rotta che lo ha reso uno dei pochi mezzi privati a navigare in quell’area strategica per l’energia globale negli ultimi mesi. Il lusso oltre le sanzioni: il profilo del Nord e di Mordashov.🔗 Leggi su Ameve.eu

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