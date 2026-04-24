IA generativa | ComfyUI vola a 500 milioni con nuovi investimenti

Una startup nel settore dell'intelligenza artificiale generativa ha annunciato di aver raccolto 30 milioni di dollari in nuovi investimenti, portando così la sua valutazione complessiva a 500 milioni di dollari. La società si concentra su strumenti e piattaforme legate all'IA, con un focus particolare sull'ambito della generazione di contenuti. Questa operazione segna un passo importante per l'azienda nel rafforzare la propria presenza nel mercato tecnologico.

? Cosa sapere La startup ComfyUI raccoglie 30 milioni di dollari portando la valutazione a 500 milioni.. Il nuovo capitale consolida il framework modulare per professionisti dell'animazione e del design.. La startup ComfyUI ha ottenuto un finanziamento di 30 milioni di dollari portando la propria valutazione complessiva a 500 milioni di dollari, consolidando il ruolo del progetto nel controllo granulare dei modelli di diffusione. L’operazione è stata guidata da Craft Ventures, con la partecipazione di altri investitori tra cui Pace Capital, Chemistry e TruArrow. Nata come iniziativa open-source nel 2023, subito dopo l’introduzione dei primi modelli di diffusione, l’azienda ha saputo trasformare una necessità tecnica in un modello di business solido.🔗 Leggi su Ameve.eu

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