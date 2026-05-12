Il vangelo del 12 maggio 2026 racconta come i discepoli si sentano tristi di fronte alla partenza di Gesù. In quel momento, si parla della promessa del Consolatore, che avrebbe accompagnato i fedeli dopo la sua assenza. Don Luigi Maria Epicoco spiega come il distacco possa essere interpretato come una forma di libertà, sottolineando il ruolo dell’amore nel fare un passo indietro e lasciare spazio.

Davanti alla partenza di Gesù, il cuore dei discepoli si riempie di tristezza. Ma è proprio in quel distacco che nasce la vera libertà: scopriamo con Don Luigi Maria Epicoco perché l’amore sa fare un passo indietro. Le parole del Vangelo di questo 12 maggio ci immergono in un’atmosfera densa, quasi sospesa. Gesù sta per congedarsi dai suoi e la tristezza, come un’ombra improvvisa, avvolge il cuore dei discepoli. È il momento dell’apprensione, del timore per un’assenza che sembra incolmabile. Eppure, proprio in questo passaggio critico, il Maestro ci consegna una delle lezioni più alte e difficili sull’amore: la necessità di saper fare un passo indietro.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 12 maggio 2026: la promessa del Consolatore e la sfida della libertà

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