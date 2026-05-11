Dopo le rivelazioni di Romulo, Manuel affronta Alonso e Leocadia e prende una decisione definitiva sulla festa per Adriano. Intanto Lope vuole agire contro il Duca e Petra tormenta la servitù. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel scopre le carte di Alonso e Leocadia e annuncia il suo boicottaggio alla festa di Adriano e Catalina.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 12 maggio: Manuel sfida Alonso e rifiuta la festa

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