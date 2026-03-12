Vangelo del 12 marzo 2026 | Gesù smaschera la logica del male

Il Vangelo del 12 marzo 2026 viene commentato da don Luigi Maria Epicoco, che invita a riflettere sulla parola del Signore. In questo testo, Gesù smaschera la logica del male, offrendo spunti di meditazione per la giornata. La lettura si concentra sui messaggi e sugli insegnamenti contenuti nel passo evangelico, senza aggiunte o interpretazioni personali.

Meditiamo il Vangelo del 12 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Di fronte al bene vero c’è sempre qualcuno che ha dubbi, accusa o esige prove. Nel Vangelo odierno, Gesù libera un uomo dal demonio, ma le reazioni attorno a lui non sono di stupore e fede, ma addirittura di sospetto. Con parole nette, il Signore svela una verità importante: il male divide e disperde mentre il Regno di Dio unisce, libera e richiede una scelta trasparente. In quel tempo, Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Siamo imprigionati da ciò che non riusciamo a dire - 12 marzo 2026

