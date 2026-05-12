Vandalizzano per noia l' ex casa di riposo Breda | tre giovani nei guai
Tre giovani sono stati denunciati dopo aver danneggiato l'ex casa di riposo Breda a Ponte di Brenta. Durante un sabato sera, motivati dalla noia, hanno rotto alcune finestre e imbrattato le pareti della struttura storica, che da tempo non è più in uso. La polizia ha identificato e fermato i responsabili, che ora rischiano sanzioni penali per i danni causati.
Travolti dalla noia, hanno deciso di trasformare il loro sabato sera in un momento per danneggiare una struttura storica di Ponte di Brenta, ormai in disuso, ma con una storia importante alle spalle. Puntualmente identificati, dovranno rispondere alla giustizia di quanto commesso. Gli agenti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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