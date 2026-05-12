Vandalizzano per noia l' ex casa di riposo Breda | tre giovani nei guai

Tre giovani sono stati denunciati dopo aver danneggiato l'ex casa di riposo Breda a Ponte di Brenta. Durante un sabato sera, motivati dalla noia, hanno rotto alcune finestre e imbrattato le pareti della struttura storica, che da tempo non è più in uso. La polizia ha identificato e fermato i responsabili, che ora rischiano sanzioni penali per i danni causati.

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