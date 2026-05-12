Valutazione dirigenti scolastici | istituito l’Organismo di garanzia per l’as 2024 25 Decreto

Da orizzontescuola.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato il Decreto Ministeriale n. 69 del 24 aprile 2026, che stabilisce la composizione dell’Organismo di garanzia per l’anno scolastico 202425. Il decreto include anche gli allegati A e B, relativi ai dettagli della valutazione dei dirigenti scolastici nel quadro del Sistema nazionale di valutazione. Questa decisione definisce le modalità e i componenti coinvolti nel processo di revisione delle performance dei dirigenti per il prossimo anno scolastico.

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 69 del 24 aprile 2026, con i relativi allegati A e B, relativo alla composizione dell’Organismo di garanzia previsto dal Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici. L'articolo Valutazione dirigenti scolastici: istituito l’Organismo di garanzia per l’a.s. 202425. Decreto.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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