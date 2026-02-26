Valutazione dirigenti scolastici ANDIS | Urgente un confronto criticità su funzioni amministrative e disomogeneità territoriali

Dal 19 al 21 febbraio si è svolto un incontro presso un istituto scolastico di Lido di Jesolo, riunendo il Consiglio Nazionale dell’ANDIS. L’assemblea ha analizzato la situazione delle funzioni amministrative e le differenze territoriali tra le strutture scolastiche, sottolineando l’esigenza di avviare un confronto urgente per affrontare le criticità emerse.

Si è riunito dal 19 al 21 febbraio, presso l'Aula Magna dell'IPSEOA "E. Cornaro" di Lido di Jesolo, il Consiglio Nazionale dell'ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici), insediatosi dopo le elezioni del 22 novembre 2025 che hanno confermato Paola Bortoletto alla presidenza nazionale. Nel corso dei lavori sono stati notificati i nuovi assetti statutari, assegnati gli incarichi del Direttivo nazionale ed eletti i vertici del Consiglio, con Alessandra Francucci alla presidenza dell'organismo.

