Conto consuntivo 2025 proroga dei termini anche in Sicilia | nuove scadenze fino al 30 maggio

Con la circolare n. 10 del 18 marzo 2026, viene annunciata la proroga dei termini per la predisposizione e l’approvazione del conto consuntivo 2025 anche in Sicilia. La nuova scadenza per le amministrazioni pubbliche della regione è fissata al 30 maggio. La decisione riguarda tutte le entità coinvolte nel processo di rendicontazione finanziaria per l’anno in corso.

Con la circolare n. 10 del 18 marzo 2026, viene disposto anche per la Regione Sicilia la proroga dei termini per la predisposizione e l’approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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