Valorizzazione della birra artigianale la Regione investe sulla promozione delle eccellenze locali

La Regione Umbra ha approvato una delibera per promuovere la produzione e la diffusione della birra artigianale locale. La decisione mira a sostenere le imprese del settore e a valorizzare le eccellenze della produzione regionale. La delibera prevede investimenti e iniziative specifiche per aumentare la visibilità di questa produzione, con l’obiettivo di rafforzare l’identità territoriale attraverso prodotti tipici.

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La Regione Umbra continua a puntare sulla valorizzazione della birra artigianale e locale. Con delibera n. 425 del 29 aprile 2026 la giunta ha approvato il programma per le attività di promozione inserite nell’ambito dell’evento "Umbria Cup & Beer 2026". L’Assemblea legislativa, nel 2023, ha.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pesca, la Regione investe sulla valorizzazione delle feluche dello StrettoUn bando del dipartimento della Pesca mediterranea per sostenere gli investimenti a bordo delle feluche, storiche imbarcazioni dello Stretto di... Valorizzazione delle eccellenze locali e la letterauta al centro dell'evento “Aspettando Lendinusiana”TORCHIAROLO - Prosegue il percorso culturale della rassegna “Aspettando Lendinusiana”, che porta sul territorio due eventi distinti tra Torchiarolo e... Argomenti più discussi: Birre marchigiane protagoniste al Castello della Rancia; Birra artigianale, street food e pittura a cielo aperto: il weekend accende il centro storico; Birre di Primavera 2026: craft beer a San Foca; Vietri sul Mare, si apre l'evento gastronomico MareBirra tra street food, birra artigianale e musica sul mare. Biella capitale della birra artigianale con Bolle di maltoL'ottava edizione di Bolle di Malto torna a Biella dal 29 agosto al 2 settembre. La città si conferma capitale della Birra artigianale con un programma enogastronomico e di intrattenimento a tutto ... rainews.it