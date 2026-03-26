pesca la regione investe sulla valorizzazione delle feluche dello stretto

La regione ha pubblicato un bando del dipartimento della Pesca mediterranea finalizzato a sostenere gli investimenti sulle feluche dello Stretto di Messina, imbarcazioni storiche utilizzate per la pesca del pesce spada. Il finanziamento mira a incentivare interventi a bordo di queste imbarcazioni, contribuendo alla valorizzazione della tradizione pescata in questa zona. La misura si rivolge ai proprietari e ai capitani delle feluche interessate.

Un bando del dipartimento della Pesca mediterranea per sostenere gli investimenti a bordo delle feluche, storiche imbarcazioni dello Stretto di Messina per la pesca del pesce spada. Con questa iniziativa la Regione Siciliana punta a migliorare la qualità delle condizioni di lavoro a bordo, a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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