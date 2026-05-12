Valnerina ternana cacciatori istituzioni e cittadini uniti per l’ambiente | Un gesto semplice ma dal forte valore civico

Da ternitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata ecologica si è svolta di recente nella Valnerina ternana, promossa dalla sezione Federcaccia locale con il supporto dell’Associazione UNA. Cacciatori, rappresentanti delle istituzioni e cittadini hanno partecipato insieme per ripulire l’area, in un’iniziativa che ha visto coinvolti vari soggetti. L’obiettivo dell’evento è stato quello di contribuire alla tutela dell’ambiente attraverso un gesto semplice ma significativo.

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Una giornata ecologica, promossa dalla sezione Federcaccia della Valnerina Ternana ed in collaborazione con l’Associazione UNA, si è svolta nei giorni scorsi. L’iniziativa ha interessato i Comuni di Arrone, Ferentillo e Montefranco. Numerosi cacciatori, insieme adi rappresentanti di Pro-Natura.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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