Valnerina ternana cacciatori istituzioni e cittadini uniti per l’ambiente | Un gesto semplice ma dal forte valore civico

Una giornata ecologica si è svolta di recente nella Valnerina ternana, promossa dalla sezione Federcaccia locale con il supporto dell’Associazione UNA. Cacciatori, rappresentanti delle istituzioni e cittadini hanno partecipato insieme per ripulire l’area, in un’iniziativa che ha visto coinvolti vari soggetti. L’obiettivo dell’evento è stato quello di contribuire alla tutela dell’ambiente attraverso un gesto semplice ma significativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui