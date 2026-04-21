La squadra di basket locale ha organizzato una donazione di sangue presso il Centro Emotrasfusionale dell’AouS, coinvolgendo atleti, allenatori, dirigenti e tifosi. L’iniziativa ha visto un gruppo numeroso partecipare all’evento, che si è svolto in giornata. La donazione è stata promossa come un gesto di solidarietà e collaborazione tra tutti i membri del movimento sportivo. La squadra ha pubblicato un messaggio di ringraziamento rivolto a chi ha preso parte all’evento.

Mens Sana Basketball protagonista di una donazione di sangue collettiva al Centro Emotrasfusionale dell’AouS, con atleti, allenatori, dirigenti e tifosi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del protocollo sottoscritto nel 2025 per favorire la promozione e la diffusione della cultura della donazione: presenti il presidente della Mens Sana Basketball Francesco Frati e il dg Riccardo Caliani; a fare gli onori di casa la direttrice sanitaria Maria De Marco ed Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale. "Ringrazio la Mens Sana Basketball – ha commentato la direttrice sanitaria Maria De Marco –. La collaborazione è iniziata ormai da un anno e periodicamente riceviamo donazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Mens Sana Basketball dona sangue: "Un gesto semplice e di grande valore"

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