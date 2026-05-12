Domani in Valle d’Aosta il Consiglio regionale riunirà nuovamente il suo presidente, che torna in carica dopo la sospensione decisa dalla Corte d'Appello. La decisione della corte ha annullato la sentenza di decadenza precedentemente emessa, permettendo così il ripristino del ruolo di Testolin nella gestione della Giunta regionale. La riunione si concentrerà sulle ripercussioni di questa decisione sulla composizione e sul funzionamento della Giunta stessa.

? Punti chiave Come cambierà la gestione della Giunta con il ritorno di Testolin?. Perché la Corte d'Appello ha sospeso la sentenza di decadenza?. Quali sono le nuove regole stabilite dai Capigruppo per il dibattito?. Come influirà questo riassestamento sul calendario legislativo di giugno?.? In Breve Riunione del Consiglio prevista per domani 13 maggio alle ore 15:00.. Interventi dei consiglieri limitati a un massimo di cinque minuti ciascuno.. Prossime sedute consiliari fissate per i giorni 20, 21 e 10, 11 giugno.. Sessione straordinaria aggiunta per martedì 9 giugno per impegni internazionali.. Il Consiglio Valle si riunirà domani, 13 maggio, alle ore 15:00 per formalizzare il reintegro di Renzo Testolin alla guida della Regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: domani il Consiglio ripristina il ruolo di Testolin

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