Il Tribunale della Valle d’Aosta ha dichiarato ineleggibile un membro della giunta regionale, determinando conseguenze sulla composizione dell’esecutivo. La sentenza riguarda la posizione di un assessore, con altri membri della stessa giunta coinvolti in modo simile. La Regione non ha presentato appello per difendere la posizione dell’assessore dichiarato ineleggibile, portando a una riformulazione della composizione politica dell’esecutivo regionale.

? Cosa scoprirai Chi sono gli altri membri della giunta colpiti dalla sentenza?. Perché la Regione non avrebbe dovuto difendere la posizione di Testolin?. Come cambierà la composizione del governo regionale dopo questo provvedimento?. Quali sono le basi legali che hanno permesso la vittoria di Avs?.? In Breve Ricorso presentato da Avs contro la legittimità della giunta regionale.. Sentenza emessa dal Tribunale di Aosta sabato 02 maggio 2026.. Ineleggibilità confermata anche per il componente Bertschy.. Elio Riccarand esprime soddisfazione per il successo legale di Avs.. Il Tribunale di Aosta ha stabilito questo sabato 02 maggio 2026 che Testolin non può più ricoprire la carica di presidente della Regione a causa di una violazione normativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: il Tribunale dichiara Testolin ineleggibile

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