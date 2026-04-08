A Bergamo, il filosofo Umberto Galimberti sarà protagonista di un incontro dedicato al tema dell’educazione e delle nuove generazioni. L’evento, intitolato

L’APPUNTAMENTO. «Il bene e il male. Educare le nuove generazioni» è il titolo dell’incontro che vedrà come protagonista il filosofo Umberto Galimberti il 14 aprile alle ore 21 alla ChorusLife Arena. Il filosofo sottolinea l’importanza della «risonanza emotiva», un processo attraverso il quale si comprendono le conseguenze emotive dei propri comportamenti. Questa mancanza, sostiene Galimberti, può portare a non riconoscere la differenza tra bene e male, un principio che secondo Kant dovrebbe essere intuitivo. Galimberti sostiene che questa percezione intuitiva sia meno evidente nelle nuove generazioni e le notizie di cronaca sembrano dimostrarlo nei fatti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Bergamo il filosofo Galimberti sull’educare e le nuove generazioni

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La curiosità: partono i corsi per i genitori per conoscere, capire ed educare le nuove generazioniIl progetto nasce dal desiderio di costruire una comunità educante capace di sostenere famiglie, ragazzi e territorio.

Temi più discussi: A Bergamo il filosofo Galimberti sull’educare e le nuove generazioni; Eventi di martedì 7 Aprile 2026 Provincia di Bergamo; I giovani hanno fame di democrazia. Il ricorso alla violenza è dato dal non saper più distinguere l’off line dall’on line. Intervista al filosofo Adriano Fabris; Da Bugonia a Vermiglio: la nuova edizione di Cinefilosofia al Conca Verde.

A Bergamo il filosofo Galimberti sull’educare e le nuove generazioni«Il bene e il male. Educare le nuove generazioni» è il titolo dell’incontro che vedrà come protagonista il filosofo Umberto Galimberti il 14 aprile alle ore 21 alla ChorusLife Arena. ecodibergamo.it

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Mercoledì 8 aprile il centravanti, ai box per una lesione all’adduttore destro, si è allenato parzialmente con la squadra e potrebbe essere convocato per la sfida di sabato 11 a Bergamo. Variabile Raspadori x.com