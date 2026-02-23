Il ministro dell’Istruzione ha dichiarato che l’uso dei metal detector mobili nelle scuole funziona bene, perché aumenta la sicurezza degli studenti. La sperimentazione, avviata di recente, coinvolge diverse istituzioni e mira a prevenire comportamenti pericolosi. Valditara ha spiegato che questa misura non serve a reprimere, ma a tutelare l’ambiente scolastico. La proposta ha già suscitato attenzione tra insegnanti e genitori, che attendono sviluppi concreti.

La sperimentazione dei metal detector mobili negli istituti scolastici “ sta andando molto bene ”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, rispondendo a una domanda a margine della firma del Protocollo d’Intesa 2026 con Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda, in Fiera Milano a Rho, secondo quanto riferito da un lancio ANSA del 22 febbraio. L'articolo Valditara: “Sperimentazione dei metal detector nelle scuole va molto bene, sono misura di sicurezza non di repressione” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

