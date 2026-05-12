Valcanneto controllo sulle armi svela una serra di droga in casa | arrestato

Durante un normale controllo in un quartiere residenziale, le forze dell'ordine hanno scoperto una serra di droga all’interno di un’abitazione, gestita da un giovane senza precedenti penali. L’intervento ha portato all’arresto del proprietario, che si trova ora a disposizione delle autorità per le procedure di rito. La scoperta si è verificata nel corso di una serie di verifiche di routine, che hanno portato alla scoperta di questa attività illegale nascosta tra le mura domestiche.

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