Valcanneto controllo sulle armi svela una serra di droga in casa | arrestato
Durante un normale controllo in un quartiere residenziale, le forze dell'ordine hanno scoperto una serra di droga all’interno di un’abitazione, gestita da un giovane senza precedenti penali. L’intervento ha portato all’arresto del proprietario, che si trova ora a disposizione delle autorità per le procedure di rito. La scoperta si è verificata nel corso di una serie di verifiche di routine, che hanno portato alla scoperta di questa attività illegale nascosta tra le mura domestiche.
Cerveteri, 12 maggio 2026 – Una normale attività di controllo si è trasformata in un’operazione ben più rilevante, portando alla luce una realtà nascosta tra le mura domestiche di un giovane incensurato. Protagonista della vicenda un 33enne italiano, residente nella località di Valcanneto, finito agli arresti domiciliari al termine di un intervento condotto dai Carabinieri della Stazione di Cerveteri. L’operazione, inizialmente avviata come verifica amministrativa sulla detenzione di armi, ha preso una piega inaspettata non appena gli operanti hanno varcato la soglia dell’abitazione. Un odore intenso e inconfondibile ha immediatamente attirato l’attenzione dei militari, spingendoli ad approfondire il controllo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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