La polizia di Gioiosa Jonica ha perquisito una casa di campagna, trovando un arsenale di armi e oltre un chilogrammo di cocaina. Durante l’operazione, è stato arrestato un uomo di 48 anni accusato di traffico di droga e armi. Sono stati sequestrati un arsenale clandestino e sostanze stupefacenti. L’indagato è stato portato in caserma per le verifiche del caso.

La Polizia di Stato ha arrestato a Gioiosa Jonica un uomo di 48 anni, originario di Siderno ma residente nella cittadina della Locride. Il soggetto è stato fermato con l’accusa di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente. L’operazione è stata eseguita il 2 marzo scorso, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro il 24 febbraio 2026. Le indagini e la scoperta dell’arsenale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha avuto origine da sospetti riguardanti il coinvolgimento dell’uomo in un’organizzazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gioiosa Jonica, polizia scava in una casa di campagna: emergono droga e arsenale di armi, 48enne arrestato

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