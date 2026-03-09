Arrestato per droga e armi | 100g di cocaina e 36 proiettili in casa

Un uomo di 48 anni di nazionalità albanese è stato arrestato dai carabinieri di Calcinato. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati 100 grammi di cocaina, 36 proiettili e 5 grammi di hashish. L'uomo è stato portato in caserma e ora si trova in custodia. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine.

Un cittadino albanese di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri di Calcinato dopo aver trovato nella sua abitazione un etto di cocaina, cinque grammi di hashish e una collezione di munizioni. L’operazione, scaturita da indagini mirate su comportamenti sospetti, ha portato a una perquisizione che ha confermato i timori degli inquirenti riguardo alla presenza di stupefacenti e armi da fuoco. L’uomo, nato nel 1978, era già noto alle forze dell’ordine ed era oggetto di osservazioni costanti prima dell’intervento finale. La scoperta di dieci proiettili di calibro.22 e ventisei di calibro 9 ha aggiunto un livello di pericolosità all’indagine, trasformando il caso da semplice spaccio in una questione di sicurezza pubblica più ampia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

