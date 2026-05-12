Vaglia crollo muretto a Pratolino | detriti sulla SP 102 e senso unico

A Vaglia, un muretto situato in una proprietà privata a Pratolino è crollato, con i detriti che sono finiti sulla strada provinciale 102, creando una situazione di senso unico temporaneo. La caduta ha provocato l’interruzione della viabilità in quell’area, mentre le autorità stanno valutando gli interventi necessari per mettere in sicurezza la zona. Restano aperti alcuni interrogativi riguardo alla stabilità delle alberature e alle misure da adottare per evitare ulteriori rischi.

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? Domande chiave Come influenzerà la stabilità delle alberature i prossimi interventi tecnici?. Perché il crollo di un muro privato mette in pericolo la viabilità?. Chi dovrà gestire la responsabilità della messa in sicurezza del versante?. Come cambierà la circolazione verso San Jacopo durante i lavori?.? In Breve Crollo di 20 metri di muretto privato il 13 maggio a Pratolino.. Traffico sulla SP 102 regolato da semaforo con senso unico alternato.. Tecnici della Città Metropolitana Firenze monitorano alberature e stabilità del versante.. Interventi di consolidamento strutturale programmati per prevenire nuovi dissesti a Vaglia.. Un muretto...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaglia, crollo muretto a Pratolino: detriti sulla SP 102 e senso unico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vaglia: crolla muretto, senso unico alternato sulla SP 102 a PratolinoÈ subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della Città Metropolitana che, con l’ausilio anche della polizia municipale di... Frana sulla Sp Francesca: strada riaperta a senso unico alternatoE' stata riaperta nel pomeriggio di giovedì 12 marzo a senso unico alternato la Sp5 Francesca in seguito alla frana in località Montecalvoli, tra... Argomenti più discussi: Crolla un muretto sulla SP 102 a Pratolino: senso unico alternato a Vaglia; Vaglia: crolla muretto, senso unico alternato sulla SP 102 a Pratolino; Muretto cede e crolla sulla strada; Crollo di un muretto a Pratolino, senso unico alternato sulla sp 102. Vaglia: crolla muretto, senso unico alternato sulla SP 102 a PratolinoOggi pomeriggio, 12 maggio 2026, sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di san Jacopo sul lato monte, è crollato sulla se ... firenzepost.it