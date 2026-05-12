Vaglia | crolla muretto senso unico alternato sulla SP 102 a Pratolino

Oggi pomeriggio, 12 maggio 2026, sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia in località Pratolino, si è verificato il crollo di un muretto che ha causato la temporanea chiusura della carreggiata. Per permettere i lavori di messa in sicurezza, è stato predisposto un senso unico alternato con semafori. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo, e le operazioni di verifica sono ancora in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della Città Metropolitana che, con l’ausilio anche della polizia municipale di Vaglia, hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l’intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vaglia: crolla muretto, senso unico alternato sulla SP 102 a Pratolino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Frana sulla Sp Francesca: strada riaperta a senso unico alternatoE' stata riaperta nel pomeriggio di giovedì 12 marzo a senso unico alternato la Sp5 Francesca in seguito alla frana in località Montecalvoli, tra... Viabilita’: Citta’ metropolitana Roma, riapre Sp Anguillara Settevene Palo I, senso unico alternatoRiapre la strada provinciale 12b Anguillara Settevene Palo I dopo chiusura per frane e smottamenti, con senso unico alternato.