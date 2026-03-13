Frana sulla Sp Francesca | strada riaperta a senso unico alternato

La strada Sp5 Francesca, tra Santa Maria a Monte e Calcinaia, è stata riaperta nel pomeriggio di giovedì 12 marzo con senso unico alternato. La riapertura è avvenuta dopo che una frana si era verificata in località Montecalvoli lo scorso 9 febbraio. La strada era stata chiusa a causa del movimento di terra che aveva reso impossibile il transito.

E' stata riaperta nel pomeriggio di giovedì 12 marzo a senso unico alternato la Sp5 Francesca in seguito alla frana in località Montecalvoli, tra Santa Maria a Monte e Calcinaia, avvenuta lo scorso 9 febbraio."Nei prossimi giorni i tecnici della Provincia di Pisa continueranno ad essere al lavoro.