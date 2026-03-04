Viabilita’ | Citta’ metropolitana Roma riapre Sp Anguillara Settevene Palo I senso unico alternato

Da ieri, martedì 3 marzo, la strada provinciale 12b Anguillara Settevene Palo I è tornata percorribile. La via, che era stata parzialmente chiusa dai primi giorni di febbraio a causa di frane e smottamenti, ora presenta un senso unico alternato. La Città Metropolitana di Roma ha comunicato la riapertura della strada, che si mantiene con questa configurazione temporanea.

Riapre la strada provinciale 12b Anguillara Settevene Palo I dopo chiusura per frane e smottamenti, con senso unico alternato. È tornata percorribile da ieri, martedì 3 marzo, la strada provinciale 12b Anguillara Settevene Palo I, che era stata parzialmente chiusa dai primi giorni di febbraio a causa di frane e smottamenti. Con l'istituzione del senso unico alternato, regolato da semaforo, il tratto interessato va dal km 4,500 circa al km 5,200. Con un'ordinanza del dipartimento Viabilità, la Città metropolitana di Roma ha deciso di ripristinare la percorribilità di un tratto di strada cruciale che collega i Comuni di Anguillara e Trevignano. La chiusura, necessaria per garantire la messa in sicurezza della zona, ha causato numerosi disagi ai cittadini locali.