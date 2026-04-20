Anno scolastico 2026-2027 in Sicilia quando iniziano le lezioni e quali sono le vacanze previste

L’anno scolastico 2026-2027 in Sicilia inizierà il 15 settembre 2026 e si concluderà il 10 giugno 2027. Durante l’anno, sono previste diverse pause, tra cui le vacanze di Natale e le ferie di Pasqua. Le lezioni si svolgeranno dal primo giorno fino alla fine di giugno, con un calendario stabilito dalle autorità scolastiche regionali.

Il nuovo anno scolastico in Sicilia avrà inizio martedì 15 settembre 2026 e terminerà giovedì 10 giugno 2027. Lo prevede il decreto firmato dall'assessore regionale all'Istruzione, Mimmo Turano, che regolamenta le attività didattiche per tutte le scuole dell'Isola. Iscrizioni alle scuole.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Pasqua 2026: quando cade e quando iniziano le vacanze scolastiche nel LazioCon la primavera ormai all’orizzonte, in molti iniziano già a guardare il calendario per capire quando cade Pasqua nel 2026 e, soprattutto, quando... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; Il calendario scolastico 2026-2027; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Approvato il calendario scolastico 2026/2027. Calendario scolastico 2026/2027, quando inizia la scuola a settembre: le date regione per regione e i pontiIn via di definizione il calendario scolastico per l’anno 2026/2027. L’inizio delle lezioni è previsto tra il 7 e il 17 settembre e i primi a entrare in classe saranno gli studenti della Provincia Aut ... fanpage.it Calendario scolastico 2026/2027: date di apertura, chiusura, vacanze e pontiQuando inizia la scuola a settembre 2026? Ecco il calendario regione per regione con l'elenco completo di ponti, vacanze di Pasqua e chiusura estiva. money.it Istruzione, anno scolastico 2026/27: in Sicilia campanella d'inizio il 15 settembre Il nuovo anno scolastico in Sicilia avrà inizio martedì 15 settembre 2026 e terminerà giovedì 10 giugno 2027. Lo prevede il decreto firmato dall'assessore regionale all'Istruzione, - facebook.com facebook La Circolare n. 97152 del 31 marzo 2026 ha definito le modalità con cui procedere all’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2026/2027. Ogni istituzione scolastica deve comunicare i dati in modalità on line,… x.com