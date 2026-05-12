A Uta, nel carcere, si registra una criticità nel reparto psichiatrico: un solo psichiatra è incaricato di seguire circa 740 detenuti. Nonostante la presenza di 85 medici nella ASL 8, solo uno viene assegnato alla struttura. La situazione solleva domande sulla capacità di garantire cure adeguate a un numero così elevato di persone con problemi di salute mentale.

? Punti chiave Come può un solo medico gestire centinaia di casi critici?. Perché la ASL 8 dispone di 85 psichiatri ma ne assegna uno?. Quali rischi concreti corre la sicurezza del carcere senza assistenza?. Chi deve rispondere della violenza causata dal vuoto assistenziale?.? In Breve Metà dei 750 detenuti presenta problemi psichici secondo l'associazione SDR.. La ASL 8 di Cagliari dispone di 85 psichiatri in organico.. Maria Grazia Caligaris denuncia rischi per la sicurezza e l'incolumità.. Il carico ricade su un medico per oltre 740 persone.. A Uta, un solo psichiatra deve gestire l’assistenza sanitaria per 740 detenuti, una carenza che Maria Grazia Caligaris ha denunciato per evitare nuove tragedie all’interno del carcere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uta, allarme nel carcere: un solo psichiatra per 740 detenuti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Carcere di Avellino, l'allarme del NurSind: "Due infermieri per seicento detenuti, pronti a una mobilitazione"Una situazione al limite della sopravvivenza, dove il diritto alla salute e le norme igieniche più elementari sono state ormai dimenticate.

Siliqua, arresti domiciliari saltati: 22enne torna in carcere a Uta? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Carabinieri a documentare ogni singola violazione? Quali regole specifiche ha infranto il ventenne durante la...

Argomenti più discussi: Nel carcere di Uta è allarme per la salute mentale dei detenuti. Caligaris: Due psichiatre per 750 persone; Carcere di Uta, allarme sulla salute mentale dei detenuti: Servono specialisti; Decimoputzu, due colpi contro la casa del fratello dopo la lite per ortaggi: il 42enne è in carcere a Uta; Iglesias, aggredisce una donna con una mazza da baseball e le ruba il cellulare: 44enne in arresto.

Carcere di Uta, allarme sulla salute mentale dei detenuti: Servono specialistiL’associazione Socialismo Diritti Riforme denuncia la carenza di psichiatri nella struttura cagliaritana: una sola specialista per centinaia di detenuti con disturbi psichici ... cagliaripad.it