Un giovane di 22 anni, residente nella zona, è stato nuovamente portato in carcere dopo aver violato le condizioni degli arresti domiciliari. Durante le indagini, i Carabinieri hanno raccolto prove di diverse infrazioni, documentando ogni movimento del ragazzo. Le violazioni sono state riscontrate tramite controlli e monitoraggi elettronici, che hanno evidenziato irregolarità rispetto alle restrizioni imposte. Ora il giovane si trova nuovamente tra le mura del carcere.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Carabinieri a documentare ogni singola violazione?. Quali regole specifiche ha infranto il ventenne durante la detenzione?. Perché il magistrato ha deciso di revocare immediatamente la misura?. Cosa accadrà ora al giovane all'interno del carcere di Uta?.? In Breve Il ventiduenne era sotto controllo domiciliare dal 25 aprile scorso.. I Carabinieri di Siliqua hanno documentato ogni singola violazione commessa.. Il tribunale di Cagliari ha disposto il trasferimento alla Casa Circondariale di Uta.. I rapporti dettagliati sono stati inviati ai magistrati di Cagliari per valutazione.. I Carabinieri della Stazione di Siliqua hanno trasferito il carcere di Uta un ventiduenne già noto alle forze dell’ordine, dopo che la sua detenzione domiciliare è terminata bruscamente nella giornata di ieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siliqua, arresti domiciliari saltati: 22enne torna in carcere a Uta

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