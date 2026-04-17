Carcere di Avellino l' allarme del NurSind | Due infermieri per seicento detenuti pronti a una mobilitazione

Il carcere di Avellino si trova in una condizione critica a causa di un grave squilibrio tra il numero di detenuti e il personale sanitario disponibile. Secondo il sindacato NurSind, ci sono solo due infermieri a gestire circa seicento detenuti, una situazione che rischia di compromettere gravemente la tutela della salute e le esigenze igieniche all’interno della struttura. La situazione ha portato il sindacato a minacciare una mobilitazione.

Una situazione al limite della sopravvivenza, dove il diritto alla salute e le norme igieniche più elementari sono state ormai dimenticate.Il sindacato delle professioni infermieristiche NurSind Avellino rompe il silenzio sulla realtà drammatica che vivono i lavoratori all'interno della Casa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Allarme infermieri all'Elba, il sindacato Nursind attacca: "Sei milioni dalla Regione, ma solo per i medici"L'affondo dopo la visita all'ospedale di Portoferraio dell'assessora alla Sanità, Monia Monti, nella giornata di mercoledì 25 marzo “Bene il... Tensione nel carcere di Benevento dopo una perquisizione: due giovani detenuti denunciatiMomenti di tensione nel carcere di Benevento nei giorni scorsi, durante una perquisizione effettuata dagli agenti della Polizia Penitenziaria. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dap a fine marzo: nel Lazio la popolazione detenuta cresce di più; Avellino, sventato doppio suicidio in carcere: l’intervento delle agenti evita la tragedia; Incendio e rissa nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi: paura e feriti tra agenti e detenuti; Carcere Borbonico di Avellino, convegno dell'Ordine degli Architetti sulla Dogana dei Grani. Arci Avellino: il 18 aprile il Congresso provinciale all’Ex Carcere BorbonicoSi terrà sabato 18 aprile 2026, alle ore 10:00, presso la Sala Blu dell’Ex Carcere Borbonico di Avellino, il Congresso provinciale Arci Avellino. irpinianews.it Incendio nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, otto agenti intossicatiTra loro anche il comandante del reparto della penitenziaria. Ad appiccare il rogo, secondo l'Uspp, sarebbero stati due detenuti ... rainews.it #viaggionellamemoriapersadelregnodelleduesicilieIl Carcere Borbonico di Avellino è un complesso monumentale che si trova nel centro del capoluogo irpino, fu iniziato nel 1827 e completato intorno agli anni Quaranta del XIX secolo. Il complesso, su pianta facebook