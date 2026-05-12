Ustioni annegamenti e martellate | così la banda arrestata a Ostia torturava le sue vittime
Una banda arrestata a Ostia è accusata di aver torturato le proprie vittime con metodi violenti come ustioni, annegamenti simulati e percosse con martelli. Le indagini hanno portato al sequestro di bombe carta, asciugamani bagnati in faccia per simulare l'annegamento e minacce rivolte ai familiari delle persone coinvolte. Le autorità hanno ricostruito un quadro dettagliato degli atti di violenza compiuti dal gruppo.
Bruciature, minacce ai familiari, bombe carta e asciugamani bagnati in faccia per simulare l'annegamento. Queste alcune delle torture praticate dai sei arrestati questa mattina a Ostia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: La “tecnica del velo” per svuotare le borse: così il ladro derubava le sue vittime
Annegamenti in piscina: in dieci anni 185 vittime, tra norme a macchia di leopardo, pericoli nascosti e cronaca neraI numeri non sono così sconvolgenti come quelli degli annegamenti in mare, ma se si pensa che gli incidenti accadono in luogo chiuso e relativamente...