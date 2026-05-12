Ustioni annegamenti e martellate | così la banda arrestata a Ostia torturava le sue vittime

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda arrestata a Ostia è accusata di aver torturato le proprie vittime con metodi violenti come ustioni, annegamenti simulati e percosse con martelli. Le indagini hanno portato al sequestro di bombe carta, asciugamani bagnati in faccia per simulare l'annegamento e minacce rivolte ai familiari delle persone coinvolte. Le autorità hanno ricostruito un quadro dettagliato degli atti di violenza compiuti dal gruppo.

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Bruciature, minacce ai familiari, bombe carta e asciugamani bagnati in faccia per simulare l'annegamento. Queste alcune delle torture praticate dai sei arrestati questa mattina a Ostia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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