La tecnica del velo per svuotare le borse | così il ladro derubava le sue vittime

Un giovane ha utilizzato una tecnica chiamata “del velo” per derubare le sue vittime nel centro cittadino. In breve tempo, si è avvicinato alle persone mentre indossava un foulard, riuscendo a svuotare le borse senza essere immediatamente notato. La polizia ha riferito che il metodo consisteva nel coprire il volto con un tessuto per distrarre le vittime e agire indisturbato.

Una mossa repentina. Un borseggio in piena regola schermato da un foulard. La “tecnica del velo” è stata messa in atto da un giovane nel centro della città.Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, armeggiava con un velo che veniva utilizzato per coprire i movimenti delle mani intorno alla borsa.🔗 Leggi su Romatoday.it Entra con le sue scarpe, esce con le nuove: così agiva il “runner” ladroSembrava un normale cliente appassionato di running, ma dietro quelle visite frequenti si nascondeva un metodo collaudato. Ruba con la "tecnica del velo" a Roma, agente fuori servizio arresta giovane: così si è accorto del furtoUn borseggio è stato sventato a Roma da un agente della Squadra Mobile fuori servizio, che ha bloccato un giovane intento a sottrarre il contenuto...