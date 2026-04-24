Negli ultimi dieci anni, si sono registrate 185 vittime di annegamenti in piscina, un dato che, seppur inferiore rispetto a quelli delle occasioni in mare, solleva comunque preoccupazioni considerando che gli incidenti avvengono in ambienti chiusi di dimensioni contenute. Le normative in materia sono state adottate in modo disomogeneo e presentano lacune, mentre tra i casi di cronaca si segnalano incidenti spesso legati a situazioni di pericolo nascosto.

I numeri non sono così sconvolgenti come quelli degli annegamenti in mare, ma se si pensa che gli incidenti accadono in luogo chiuso e relativamente piccolo appaiono comunque allarmanti. I dati raccolti dal sito www.professioneacqua.it relativamente agli annegamenti in piscina, – piscine pubbliche aperte a un pubblico indifferenziato, quelle di tipo collettivo (ad esempio turistiche di hotel e alberghi) e condominiali, infine le piscine domestiche – parlano di un totale di 185 morti dal 2014 al 2025 (fino a settembre), di cui 61 avvenuti nelle prime tipologie di struttura, 57 nelle seconde, 67 per le domestiche. L’andamento generale negli anni non vede un decremento (ad esempio c’è stato un picco di decessi nel 2019, 30, e un altro nel 2024, 20).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Annegamenti in piscina: in dieci anni 185 vittime, tra norme a macchia di leopardo, pericoli nascosti e cronaca nera

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