Riccardo pensava di avere ucciso la mamma | trovato sul fondale del porto di Civitanova il corpo del 20enne di Pollenza

Riccardo Merkuri, 20enne di Pollenza, è stato trovato senza vita sul fondale del porto di Civitanova, dopo che aveva creduto di aver causato la morte della madre. La sua scomparsa ha attirato l’attenzione di molte persone, poiché si temeva per la sua sicurezza. Le ricerche sono durate 38 ore e sono state condotte con impegno dai sommozzatori, che hanno recuperato il corpo in un'area poco distante dalla riva.

CIVITANOVA Nel buio del fondale del porto a mezzogiorno di ieri, dopo 38 ore di ricerche, i sommozzatori hanno localizzato e recuperato l’esile corpo di Riccardo Merkuri, il ragazzo morto suicida la sera del suo 20esimo compleanno. Venerdì aveva cenato con i genitori nella loro casa a Pollenza, poi quando il padre era uscito era scoppiata una violenta lite con la madre culminata nel sangue. Dopo averla colpita brutalmente al volto Riccardo era scappato via a bordo di una Mercedes classe A per raggiungere il porto di Civitanova. Il ritrovamento Ipotermia e annegamento, sono state queste la cause della morte per il medico legale Antonio Tombolini che ieri ha eseguito l’esame esterno e che questa mattina all’obitorio cittadino preleverà dei campioni di liquidi biologici per accertare se il ragazzo avesse assunto stupefacenti (Riccardo non era un assuntore, ma l’accertamento servirà agli investigatori per avere un quadro più definito, ndr). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Civitanova, terribile epilogo: recuperato il corpo senza vita di Riccardo Merkuri, il 20enne si era gettato in mare dopo avere aggredito la mamma GUARDA I VIDEORiccardo Merkuri, un giovane di 20 anni di Pollenza, si è gettato in mare dopo aver aggredito la madre, causando la tragedia.

Pollenza, picchia la madre e fugge: 20enne ripreso mentre finisce in mare al porto di CivitanovaUn giovane di circa 20 anni ha aggredito violentemente la madre durante una lite in casa a Pollenza, poi è scappato.

