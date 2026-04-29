Penna d' oca del Campidoglio premiata Romatoday per l' impegno in difesa dell' ambiente e degli animali

RomaToday ha ricevuto il premio “La penna d’Oca del Campidoglio”, conferito dall’associazione Pet Carpet. La premiazione si è svolta nella terza edizione dell’evento e riconosce chi si distingue per il lavoro in difesa dell’ambiente e degli animali. La consegna del premio è avvenuta in un contesto ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e di altre realtà coinvolte nel settore.