Penna d' oca del Campidoglio premiata Romatoday per l' impegno in difesa dell' ambiente e degli animali
RomaToday ha ricevuto il premio “La penna d’Oca del Campidoglio”, conferito dall’associazione Pet Carpet. La premiazione si è svolta nella terza edizione dell’evento e riconosce chi si distingue per il lavoro in difesa dell’ambiente e degli animali. La consegna del premio è avvenuta in un contesto ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e di altre realtà coinvolte nel settore.
RomaToday ha vinto il premio “La penna d’Oca del Campidoglio”. Il riconoscimento, ideato dall’associazione Pet Carpet da tre edizioni viene assegnato a chi si distingue “per l’impegno in difesa dell’ambiente e degli animali”.La penna d'oca del CampidoglioIl premio, com’è stato ricordato da.🔗 Leggi su Romatoday.it
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