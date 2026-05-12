Uscire dai confini mentali e geografici TEDxSondrio in scena al Teatro Sociale

Durante un evento TEDxSondrio al Teatro Sociale, si è parlato di uscire dai confini mentali, professionali, geografici e culturali come scelta consapevole. L'iniziativa ha coinvolto relatori e partecipanti che hanno condiviso esperienze e riflessioni su come superare le barriere di confine personali e sociali. L'incontro si è svolto in un contesto pubblico, con interventi e discussioni rivolti a stimolare nuove prospettive.

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Uscire dai confini mentali, professionali, geografici o culturali come scelta consapevole. Un atto di coraggio, ma anche di speranza declinato in otto testimonianze, otto “scintille“ accese dagli altrettanti speakers protagonisti della seconda edizione di TEDxSondrio andata in scena al Teatro Sociale (nella foto). Tema di quest’anno: “Sconfinare“. Ad aprire il pomeriggio la giornalista e documentarista Simona Carnino, che ha raccontato le storie incontrate lungo il confine tra Messico e Guatemala, riflettendo sullo sconfinare come ricerca di un futuro migliore e atto di speranza. Il concetto di “sconfinare“ come viaggio, ritorno e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Uscire dai confini mentali e geografici". TEDxSondrio in scena al Teatro Sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oltre i Confini: in scena al Cine teatro Metropolitano "4 X 25"Continua al Cine Teatro Metropolitano la seconda rassegna teatrale “Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà”... "Stato contro Nolan", in scena al Teatro Sociale il testo di Stefano MassiniLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Siamo... Argomenti più discussi: Uscire dai confini mentali e geografici. TEDxSondrio in scena al Teatro Sociale; TEDx ha portato a Sondrio la voglia e il coraggio di Sconfinare; Confini da superare e nuove prospettive: successo per TEDxSondrio 2026; L’ARTE COME PONTE: BIENNALE E TEAM TEDx SONDRIO SI UNISCONONO NEL SEGNO DI ANTONELLO DIODATO. Sconfinare con TEDxSondrio. Tutto esaurito e c’è Van De SfroosIn una valle, la nostra, che è essa stessa terra di confine, un invito a uscire dai confini mentali, professionali, geografici o culturali come scelta consapevole. Dopo L’essenziale del 2025, il t ... ilgiorno.it