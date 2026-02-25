Oltre i Confini | in scena al Cine teatro Metropolitano 4 X 25

Continua al Cine Teatro Metropolitano la seconda rassegna teatrale “Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà” promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi. Si tratta di una nuova sfida per la Fondazione Girolamo Tripodi che dimostra la sua capacità di allargare la sua proposta culturale nella città di Reggio Calabria oltreché a Polistena. In tal senso a Reggio Calabria con questa seconda edizione della rassegna teatrale prosegue l’attività della Fondazione Girolamo Tripodi. 4x25 è un monologo teatrale che affronta il tema drammatico e purtroppo attuale del lavoro nero e delle morti bianche, che in Italia sono da considerare ormai come veri e propri omicidi sul lavoro. La storia è ambientata in una città qualunque e ruota attorno alla figura di un lavoratore in nero, uno dei tanti "senza nome e senza volto, senza patria a volte", uno dei tanti caricati all’alba dal caporale di turno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

