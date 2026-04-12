Nel corso della storia del rock, alcune chitarre hanno raggiunto prezzi elevatissimi alle aste e nelle vendite private. Questi strumenti non sono solo pezzi di musica, ma anche testimonianze di momenti memorabili, autografi e modifiche specifiche. La loro valutazione dipende da fattori come la provenienza, le caratteristiche uniche e le leggende che le circondano. Sono diventate vere e proprie icone, custodite e rivendute a cifre straordinarie.

Ci sono strumenti che, a un certo punto, smettono di essere tali. Diventano luoghi. Le chitarre più costose della storia del rock non sono semplicemente oggetti rari: sono superfici attraversate dal tempo, in cui si sono depositati gesti, meraviglie sonore, errori, ossessioni. Il loro valore non è nel legno o nei pickup, ma nella quantità di vita che hanno assorbito. La Black Strat di David Gilmour è forse l’esempio più compiuto di questa trasformazione. Comprata alla fine degli anni Sessanta, non è mai rimasta uguale a se stessa: pezzi sostituiti, elettronica modificata, identità continuamente ridefinita. È una chitarra instabile e proprio per questo perfetta per il chitarrista dei Pink Floyd, che ha sempre cercato il suono come qualcosa da avvicinare, non da possedere.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Le chitarre più costose della storia del rock (e perché valgono così tanto)

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