Trump e l’attentato Diletti | Segno di un'America pronta a esplodere Alle elezioni di midterm i suoi potrebbero scaricarlo

A due giorni dall’attentato alla Casa Bianca, Donald Trump si trova con il suo livello di consenso ai minimi storici. Nel frattempo, il suo coinvolgimento nella crisi in Iran continua a occupare le prime pagine, mentre alcuni analisti commentano come i recenti eventi possano riflettersi sulle elezioni di midterm, ipotizzando che potrebbero portare a un calo di supporto per l’ex presidente.

A due giorni dall'attentato alla Casa Bianca, e impantanato nella guerra in Iran, Donald Trump vede il suo consenso ai minimi termini. Il presidente USA potrebbe perdere le prossime elezioni di midterm a novembre. E in quel caso, secondo il professor Mattia Diletti, il suo stesso partito potrebbe decidere di "scaricarlo".🔗 Leggi su Fanpage.it

ATTENTATO CONTESTATO - LE ACCUSE DALLA BASE ELETTORALE DI TRUMP: TUTTO FINTO

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