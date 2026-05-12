Usa coppia arrestata per la morte del figlio di 11 anni | ne avrebbero simulato l'impiccagione
Una coppia dello Utah è stata arrestata in relazione alla morte di un bambino di 11 anni. Secondo le indagini, i genitori avrebbero simulato l'impiccagione del figlio. La polizia ha confermato l'arresto dell'uomo e della donna coinvolti nell'episodio. La vicenda sta suscitando molta attenzione nella comunità locale. Le autorità stanno proseguendo con le verifiche e le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.
Un uomo e una donna dello Utah sono stati arrestati in relazione alla morte del figlio: ne avrebbero simulato l'impiccagione. In realtà lo avrebbero massacrato di botte.🔗 Leggi su Fanpage.it
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