Una coppia è stata arrestata nella contea di Dixie, nello Stato della... dopo aver inventato che il loro figlio aveva il cancro. La coppia aveva promosso campagne di raccolta fondi basate su questa bugia, attirando donazioni da parte di numerosi sostenitori. Le autorità hanno scoperto il tentativo di frode e hanno proceduto con l'arresto delle persone coinvolte. La notizia ha fatto rapidamente il giro della comunità locale.

Una vicenda che ha suscitato forte indignazione arriva dalla contea di Dixie, nello Stato della Florida, negli Stati Uniti, dove Edward Downing e Stephanie Skeris sono stati arrestati con l’accusa di aver inventato la malattia del figlio quindicenne per raccogliere donazioni da destinare a spese personali. Secondo quanto ricostruito dall’ ufficio dello sceriffo, la coppia aveva raccontato che il ragazzo fosse affetto da un tumore che avrebbe colpito diversi organi, tra cui polmoni, reni, fegato e intestino tenue. Con questa versione i due avevano chiesto aiuto economico a cittadini e attività commerciali della zona. Tra i contributi ricevuti figurano anche quelli del ristorante Papa Luigi’s, che nel marzo 2025 aveva avviato una raccolta fondi destinando 3 dollari per ogni acquisto effettuato dai clienti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inventano il cancro del figlio per raccogliere donazioni: arrestata una coppia

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