La crescente diffusione delle auto elettriche ha acceso il dibattito sui costi di utilizzo rispetto ai veicoli con motore a combustione interna. Con l’aumento dei prezzi dei carburanti, molti si chiedono se passare all’elettrico possa rappresentare un risparmio reale. I dati recenti mostrano come la crisi energetica e le tensioni internazionali abbiano influito sulle spese legate al trasporto privato, evidenziando alcune differenze tra le due tipologie di veicoli.

La crisi energetica scatenata dalla guerra contro l’Iran sta mostrando le debolezze del trasporto privato. Con il prezzo dell’elettricità che aumenta, anche i veicoli elettrici sono sottoposti a una maggiorazione del costo della ricarica, ma secondo uno studio di Federcarrozzieri, questo resta comunque più sostenibile del gasolio. Oggi infatti percorrere 100 km con una vettura a batteria costa fino al 53% in meno rispetto a un motore alimentato a diesel. L’Associazione nazionale delle autocarrozzerie italiane ha messo a confronto le spese degli automobilisti con vetture elettriche e con vetture diesel. Mentre i listini di benzina e diesel sono aumentati e sono sotto gli occhi di tutti, le tariffe di ricarica, sia domestiche che pubbliche, per le auto elettriche hanno subito rincari, ma molto ridotti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Caro carburanti, con l’auto elettrica si risparmia? Cosa dicono i dati

Quanto costa un pieno con l'auto elettrica

Notizie correlate

Smontare i miti: cosa dicono veramente dati, sondaggi e normative sull’auto elettricaGli italiani sono disinformati sull'auto elettrica e i miti superano i dati reali: i BEV (Battery Electric Vehicle – le auto full electric) bruciano...

Auto km 0: cosa sono, quanto si risparmia e dove trovarle?Le auto km 0 sono tra le occasioni migliori per comprare un’auto quasi nuova risparmiando fino al 25% sul prezzo di listino.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Caro carburante, dopo gli aerei a rischio anche i traghetti: cosa sappiamo; Caro carburanti, Schifani: In arrivo 25 milioni per autotrasporto, agricoltura e pesca; La guerra affonda pure i bus locali. Gasolio alle stelle, le aziende rischiano il collasso; Caro carburanti, vertice in Regione degli assessori Manca (Trasporti) e Cani (Industria) con Saras: In campo tutte le azioni per tutelare trasporti, imprese e cittadini.

Caro carburanti, con l’auto elettrica si risparmia? Cosa dicono i datiL’aumento dei carburanti spinge i conducenti verso nuove soluzioni. La ricarica domestica permette di abbattere i costi di viaggio. Ecco come ... quifinanza.it

Caro carburanti, perché ora si rischia il blocco totale dell’autostrasporto in ItaliaLa guerra in Iran e il conseguente blocco di Hormuz stanno causando disagi enormi e diffusi. Il caro carburanti è un problema con cui devono fare i conti ogni giorno gli autotrasportatori e la situazi ... affaritaliani.it

Torino e il caro carburanti: cerca di rubare gasolio da una cisterna a Susa ma perde 200 litri al suolo. Denunciato 48enne x.com

Caro carburanti: la tregua dei Tir prima della protesta nazionale - facebook.com facebook