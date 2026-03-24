Il rialzo dei prezzi dei carburanti sta causando il blocco delle produzioni di asfalto destinate alla manutenzione delle strade. La situazione ha portato a un intervento ufficiale da parte del rappresentante dell'ente provinciale, che ha sollevato preoccupazioni riguardo alle conseguenze di questa crisi sui progetti di infrastrutture pubbliche. La questione riguarda principalmente le difficoltà nel reperire risorse per interventi di manutenzione e rinnovo delle strade.

Tempo di lettura: 2 minuti Il caro-carburanti mette in crisi la gestione delle infrastrutture. Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi esprime forte preoccupazione e lancia l’allarme sulle gravi conseguenze innescate dalle crisi internazionali in atto, che, tra le altre, si ripercuotono sulla gestione della manutenzione e della realizzazione dei manufatti e delle opere pubbliche. I lutti, il dolore e le sofferenze alle popolazioni civili si accompagnano all’impennata del prezzo del petrolio e, dunque, del gasolio: questo schizzare in alto della bolletta petrolifera che il nostro Paese e tutto l’Occidente sta subendo mette, di fatto, in ginocchio, tra gli altri, il settore dei conglomerati bituminosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il caro carburanti blocca le produzioni di asfalto per le strade: l’allarme del Presidente della Provincia

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