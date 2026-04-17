Urbanistica a Roma condoni più veloci Ecco come cambia il regolamento
A Roma sono state approvate modifiche alle procedure di condono edilizio, che rendono più snelle e rapide le pratiche di regolarizzazione. La decisione è stata presa dall'assemblea capitolina, che ha approvato una proposta presentata dalla giunta, guidata dall’assessore all’Urbanistica. La nuova normativa è stata adottata per semplificare le procedure e ridurre i tempi di gestione delle richieste di condono.
Pratiche di condono edilizio più semplici, quindi veloci. Il regolamento sulle procedure di condono è stato modificato, grazie al voto dell'assemblea capitolina che ha approvato una proposta della giunta, in particolare dell'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia. Cambiano le regole per i.🔗 Leggi su Romatoday.it
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